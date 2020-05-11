Гросс: Дацюк хочет играть в хоккей. Думаю, он подпишет контракт

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс подтвердил информацию о том, что нападающий Павел Дацюк решил продолжить спортивную карьеру.



«Думаю, что подпишет контракт, но пока ещё ничего не подписано. У нас с ним были предварительные разговоры, он хочет играть в хоккей. Если хочет, значит будет играть», — приводит слова Гросса Sport24.



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) балла при показателе полезности «+12» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола за три матча.



Следующий сезон станет для Павла вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трёх лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина.