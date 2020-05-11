Глава ФХРБ: что такого, если минское «Динамо» пропустит сезон КХЛ? Даже ОИ перенесли

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов не исключил, что минское «Динамо» пропустит следующий сезон КХЛ.



«Однозначно могу сказать, что май и затягивание комплектования команды по любым причинам негативно скажутся на выступлении «Динамо». Если «Динамо» войдёт в сезон КХЛ, то он будет не проще, чем прошедший.



Может ли „Динамо“ пропустить следующий сезон в КХЛ? А что тут такого? Это что, какое-то форс-мажорное обстоятельство? Сейчас перенеслась Олимпиада в Токио, отменились чемпионаты мира. Переносятся такие соревнования и такие ивенты, что диву даёшься. Закрываются границы в странах. Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли? Конечно, может быть. Вероятность наступления любых событий, даже порой, казалось бы, неимоверных и непредсказуемых – очень высока» — цитирует Савилова официальный сайт ФХРБ со ссылкой на эфир ОНТ.