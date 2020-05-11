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Глава ФХРБ: что такого, если минское «Динамо» пропустит сезон КХЛ? Даже ОИ перенесли

Глава ФХРБ: что такого, если минское «Динамо» пропустит сезон КХЛ? Даже ОИ перенесли
Хоккей / КХЛ 0

Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов не исключил, что минское «Динамо» пропустит следующий сезон КХЛ.

«Однозначно могу сказать, что май и затягивание комплектования команды по любым причинам негативно скажутся на выступлении «Динамо». Если «Динамо» войдёт в сезон КХЛ, то он будет не проще, чем прошедший.

Может ли „Динамо“ пропустить следующий сезон в КХЛ? А что тут такого? Это что, какое-то форс-мажорное обстоятельство? Сейчас перенеслась Олимпиада в Токио, отменились чемпионаты мира. Переносятся такие соревнования и такие ивенты, что диву даёшься. Закрываются границы в странах. Неужели такая глобальная, 100% всегда осуществимая на протяжении тысяч лет история, что ли? Конечно, может быть. Вероятность наступления любых событий, даже порой, казалось бы, неимоверных и непредсказуемых – очень высока» — цитирует Савилова официальный сайт ФХРБ со ссылкой на эфир ОНТ.

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