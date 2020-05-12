Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 12 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 12 мая.
2007 год. Россия — Финляндия — 1:2 ОТ (полуфинал)
Россия открыла счёт первой, но уступила финской команде в овертайме.
2011 год. Канада — Россия — 1:2 (четвертьфинал)
Россияне отыгрались благодаря знаменитому голу Алексея Кайгородова, победу принёс бросок Ильи Ковальчука.
2014 год. Россия — США — 6:1 (3-й тур группового этапа)
Сборная России легко разобралась с американской командой, дубль сделал Виктор Тихонов.
2016 год. Россия — Дания — 10:1 (4-й тур группового этапа)
Россияне легко расправились с датчанами, по два гола забили Сергей Мозякин и Вадим Шипачёв.
2019 год. Россия — Австрия — 5:0 (2-й тур группового этапа)
Красивая победа сборной России.
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