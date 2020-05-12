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Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 12 мая

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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Пять самых ярких матчей сборной России в истории чемпионатов мира 12 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 12 мая.

2007 год. Россия — Финляндия — 1:2 ОТ (полуфинал)

ЧМ-2007. 1/2 финала
12 мая 2007, суббота. 15:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Финляндия
1:0 Малкин (Фролов, Гончар) – 08:36' (5x4)   1:1 Хентунен (Капанен, Лааманен) – 12:06' (4x5)   1:2 Койву (Рууту) – 65:40' (4x4)

Россия открыла счёт первой, но уступила финской команде в овертайме.

2011 год. Канада — Россия — 1:2 (четвертьфинал)

ЧМ-2011. 1/4 финала
12 мая 2011, четверг. 22:15 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
Россия
1:0 Спецца (Пьетранджело) – 25:32' (5x5)   1:1 Кайгородов – 49:07' (4x5)   1:2 Ковальчук (А. Радулов, Калинин) – 52:19' (5x5)

Россияне отыгрались благодаря знаменитому голу Алексея Кайгородова, победу принёс бросок Ильи Ковальчука.

2014 год. Россия — США — 6:1 (3-й тур группового этапа)

ЧМ-2014. Группа B. 3-й тур
12 мая 2014, понедельник. 21:45 МСК
Россия
Окончен
6 : 1
США
1:0 Кулёмин (Медведев, Анисимов) – 06:06' (5x5)   2:0 Овечкин – 18:47' (бул)   3:0 Тихонов (Овечкин, Плотников) – 20:20' (5x5)   3:1 Абделкейдер (Питри) – 20:57' (5x5)   4:1 Кузнецов (Дадонов) – 29:07' (5x5)   5:1 Плотников (Тихонов) – 31:07' (5x5)   6:1 Тихонов (Овечкин) – 39:14' (5x5)

Сборная России легко разобралась с американской командой, дубль сделал Виктор Тихонов.

2016 год. Россия — Дания — 10:1 (4-й тур группового этапа)

ЧМ-2016. Группа A. 4-й тур
12 мая 2016, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
10 : 1
Дания
1:0 Марченко (Дадонов, Зайцев) – 02:38' (5x5)   2:0 Чудинов (Шипачёв, Панарин) – 12:45' (5x4)   3:0 Зайцев (Бурмистров) – 13:06' (5x5)   3:1 Хансен (Элерс, Эллер) – 29:56' (5x5)   4:1 Мозякин (Дацюк, Любимов) – 30:43' (5x4)   5:1 Мозякин (Дацюк, Белов) – 33:42' (5x5)   6:1 Широков (Войнов) – 33:52' (5x5)   7:1 Дадонов (Шипачёв, Панарин) – 37:37' (5x5)   8:1 Шипачёв (Дадонов, Панарин) – 41:50' (5x4)   9:1 Шипачёв (Панарин, Дадонов) – 44:38' (5x5)   10:1 Панарин (Войнов, Шипачёв) – 55:31' (5x4)

Россияне легко расправились с датчанами, по два гола забили Сергей Мозякин и Вадим Шипачёв.

2019 год. Россия — Австрия — 5:0 (2-й тур группового этапа)

ЧМ-2019. Группа B
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Австрия
1:0 Дадонов (Гусев, Кучеров) – 12:15' (5x4)   2:0 Кучеров (Гусев) – 34:23' (5x5)   3:0 Телегин (Ковальчук) – 34:59' (5x5)   4:0 Дадонов (Сергачёв, Малкин) – 40:15' (5x5)   5:0 Ковальчук (Орлов, Кузнецов) – 44:06' (5x5)

Красивая победа сборной России.

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