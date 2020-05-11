Источник: Ржига подпишет двухлетний контракт с «Барысом»

Известный тренер Милош Ржига договорился о двухлетнем контракте с казахстанским «Барысом», информирует Metaratings. Сообщается, что сейчас «Барыс» и представители Ржиги обсуждают заключительные условия сделки, а также финансовую сторону трудового соглашения. При этом «Барыс» продолжает вести переговоры с другими тренерами, чтобы иметь план «Б» в случае возможной неудачи в сделке с Ржигой.



5 мая 2020 года Федерация хоккея Чехии представила новый тренерский штаб национальной команды. Главным тренером сборной Чехии стал Филип Пешан. В должности главного тренера сборной Пешан сменил Милоша Ржигу. Ржига сменил Йозефа Яндача на посту главного тренера сборной летом 2018 года. В июне 2019-го стало известно, что Ржига останется на посту на сезон-2019/2020, а затем его сменит Пешан.



Под руководством Ржиги сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

Бадюков: Ржига может завести любую команду, «Барыс» — хороший вариант для него