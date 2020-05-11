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Якушев: молодёжная сборная — хорошая ступень для роста. Ларионова уважают в мире

Якушев: молодёжная сборная — хорошая ступень для роста. Ларионова уважают в мире
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал информацию о том, что новым наставником молодёжной сборной России может стать Игорь Ларионов.

«У Игоря громадный опыт и знания в отечественном и мировом хоккее. Он прошёл хорошую школу, работал под руководством мастеровитых тренеров. Сейчас он решил сам начать тренерскую деятельность. Молодёжная сборная для него – хорошая ступень для роста в этом. Тренер для игроков – авторитет, в случае с Ларионовым, наверное, это авторитет вдвойне или втройне. Игоря уважают в нашей стране, в Европе, в мире. Очень хотелось бы, чтобы у него всё хорошо сложилось в работе», — сказал Якушев «Чемпионату».

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