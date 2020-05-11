Форвард «Барыса» Шестаков: Скабелка — профессионал не только на льду, но и вне площадки

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков прокомментировал продление контракта с казахстанским клубом.
«Вариантов было немного, и, соответственно, думать над этим вопросом было нетрудно. Очень рад, что ещё на два сезона останусь в «Барысе».
Мне очень приятно, что получилось сыграть все матчи в регулярном чемпионате и выполнить свою основную личную задачу на сезон. В целом всем доволен, в сумме смог набрать 16 очков. Надеюсь, что в следующем сезоне получится набрать гораздо больше и этим помочь команде.
Чем запомнился Скабелка? Это мой первый сезон в КХЛ, поэтому много чем запомнился. Андрей Владимирович — не только профессионал своего дела на льду, но и вне площадки не забывал уделять большое внимание команде и персонально каждому игроку. Подойдёт, поговорит, пошутит — таким образом создаёт связь с игроками, а мы в свою очередь комфортно чувствуем себя и на льду, и за его пределами», — приводит слова Шестакова «Sputnik Казахстан».
В минувшем регулярном чемпионате 25-летний нападающий принял участие в 62 матчах, в которых забросил 9 шайб и сделал 7 результативных передач при показателе полезности «+5» и 28 минутах штрафного времени. За матч Шестаков проводил на льду 14 минут 39 секунд. В 5 матчах плей-офф форвард набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+2».
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