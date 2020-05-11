Андрей Кареев подписал контракт с финским ТПС

Бывший голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев подписал контакт с финским клубом ТПС, информируется на официальном сайте клуба из Турку. Соглашение рассчитано на один сезон.
Кареев перебрался в Уфу в 2017 году после сезона, проведённого в новокузнецком «Металлурге» и «Нефтехимике». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний вратарь провёл 18 матчей, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф он провёл два матча и отразил 92,9% бросков при надёжности 1,23.
По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ уфимский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Николая Цулыгина обыграли омский «Авангард» со счётом 4-2.
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