Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Кареев подписал контракт с финским ТПС

Андрей Кареев подписал контракт с финским ТПС
Хоккей / КХЛ 0

Бывший голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Андрей Кареев подписал контакт с финским клубом ТПС, информируется на официальном сайте клуба из Турку. Соглашение рассчитано на один сезон.

Кареев перебрался в Уфу в 2017 году после сезона, проведённого в новокузнецком «Металлурге» и «Нефтехимике». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний вратарь провёл 18 матчей, отразив 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,30. В плей-офф он провёл два матча и отразил 92,9% бросков при надёжности 1,23.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ уфимский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Николая Цулыгина обыграли омский «Авангард» со счётом 4-2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Кареев попрощался с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020