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«Сан-Хосе» подписал трёхлетний контракт с форвардом системы СКА Ибрагимовым

«Сан-Хосе» подписал трёхлетний контракт с форвардом системы СКА Ибрагимовым
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три сезона.

«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 164-м номером. Защитник является воспитанником хоккейной школы питерского СКА. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) результативных баллов при показателе полезности «+5».

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Сан-Хосе» набрал 63 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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