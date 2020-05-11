«Сан-Хосе» подписал трёхлетний контракт с форвардом системы СКА Ибрагимовым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта новичка с российским нападающим Тимуром Ибрагимовым. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три сезона.
«Шаркс» выбрали Ибрагимова в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году под 164-м номером. Защитник является воспитанником хоккейной школы питерского СКА. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «СКА-Неву». В 35 матчах регулярного чемпионата Ибрагимов набрал 13 (5+8) результативных баллов при показателе полезности «+5».
Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Сан-Хосе» набрал 63 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.
- 11 мая 2020
-
21:00
-
20:46
-
19:12
-
18:54
-
18:33
-
18:00
-
17:41
-
17:25
-
16:35
-
16:14
-
16:00
-
15:53
-
15:42
-
15:06
-
14:42
-
14:30
-
14:09
-
13:39
-
13:06
-
12:48
-
12:12
-
11:48
-
11:35
-
11:19
-
11:16
-
10:54
-
10:49
-
10:24
-
09:55
-
09:37
-
09:22
-
09:09
-
07:00
-
01:00
-
00:35