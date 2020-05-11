Президент АХЛ — о завершении сезона: концентрируемся на подготовке к следующему чемпионату

Президент АХЛ Дэвид Эндрюс прокомментировал решение досрочно завершить сезон-2019/2020 из-за пандемии коронавируса.

«После тщательного анализа ситуации АХЛ пришла к выводу, что в свете текущих обстоятельств возобновление и завершение сезона-2019/2020 не представляется возможным. Сейчас лига будет концентрироваться на том, чтобы соответствующим образом подготовиться к сезону-2020/2021.

Мы очень благодарны НХЛ и её командам за поддержку в непростые последние два месяца. АХЛ продолжает ставить во главу угла здоровье и безопасность игроков, официальных лиц, сотрудников, болельщиков и их семей. Мы с нетерпением ждём возможности вернуться на арены в сезоне-2020/2021», — приводит слова Эндрюса пресс-служба НХЛ.