Руслан Сулейманов стал главным тренером «Сарыарки»

Руслан Сулейманов назначен на пост главного тренера команды Высшей хоккейной лиги «Сарыарка», информирует официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне 53-летний специалист возглавлял нифтекамский «Торос», который по итогам регулярного чемпионата занял 2-е место в Конференции 2, а в 1/8 финала плей-офф уступил ташкентскому «Хумо».
Вместе с «Торосом» Сулейманов дважды выигрывал «Братину» (в 2012 и 2013 годах), стал серебряным призёром в 2014 году, дважды побеждал в Матчах открытия (2012, 2013) и выиграл регулярный чемпионат 2014 года.
Напомним, с ноября 2018 года «Сарыарку» возглавлял Леонид Тамбиев, под руководством которого карагандинский клуб стал обладателем Кубка Петрова в сезоне-2018/2019. В марте Тамбиев возглавил «Адмирал», но команда снялась со следующего сезона КХЛ.
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