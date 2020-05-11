Раск: может быть, я буду вратарём, играющим до 45 лет. Почему нет?

Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал возможное окончание карьеры после окончания контракта.

«Пока у меня всё ещё есть желание побеждать и играть. Меня это заводит. У меня нет конкретного возраста, когда карьера может завершиться. Посмотрим. Возможно, в 36 или 37, а может и в 42. Предсказать невозможно. Здено Хара всё ещё играет, хотя не становится моложе. Может быть, я буду вратарём, играющим до 45 лет. Почему нет?

Я никогда не думал о возрасте, до которого буду играть. Здесь многое зависит от того, как сильно ты хочешь продолжать играть, от состояния организма и наличия страсти к игре. Вот о таких вопросах надо думать. Это не обязательно конкретный возраст — 40 лет или 36. Я буду играть до тех пор, пока могу и пока мне будет позволять организм. Но если всё изменится и запал будет сходить на нет, надо будет задаться вопросом, действительно ли я хочу продолжать этим заниматься.

Каждый вечер я просто стараюсь максимально хорошо выполнять свою работу и давать команде шанс на победу, а уж что из этого получается — как получится. Но, возможно, после окончания карьеры я оглянусь и буду больше ценить свои достижения.

Город знаменит своими победами, и твой успех измеряется завоёванными чемпионствами. Дважды в качестве играющего вратаря я доходил до финала, но не выигрывал. Хотя выход в финал — тоже серьёзное достижение. Конечно, было бы здорово, чтобы меня помнили за выигранные Кубки, но этого не произошло. С этим надо просто жить. Считаю, что на данный момент у меня была хорошая карьера. Надеюсь, что у меня осталось ещё много лет. И, может быть, в будущем меня ещё ждёт чемпионство», — приводит слова Раска пресс-служба НХЛ.