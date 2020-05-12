The Athletic: Кирилл Капризов не дебютирует за «Миннесоту» в этом сезоне

Авторитетное американское издание The Athletic со ссылкой на собственные источники в НХЛ, сообщает, что российский нападающий Кирилл Капризов практически не имеет шансов дебютировать за «Миннесоту Уайлд» в текущем сезоне.
Представители «Миннесоты» были уверены, что Капризов подписал бы контракт-новичка, после того, как официально нанял бы агента. Однако НХЛ проинформировала клуб, что Кирилл не имеет никаких шансов на то, чтобы дебютировать в текущем сезоне, при условии, что он будет возобновлён летом.
Капризов рассчитывал заключить 2-летний контракт новичка, и «сжечь» год соглашения в текущем сезоне. Если бы сезон продолжался в нормальном режиме, после того, как контракт Капризова с клубом КХЛ истёк 30 апреля, ему было бы позволено подписать контракт с «Уайлд» и дебютировать сразу в плей-офф.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.
Правами в НХЛ на Капризова обладает «Миннесота Уайлд», и из-за возраста он может подписать с «дикарями» только двухлетний контракт начального уровня с базовым окладом в размере $ 925 тыс. и максимально возможными бонусами в размере $ 2,85 млн.
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