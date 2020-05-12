TSN включил Павла Буре в символическую команду лучших игроков «Ванкувера» всех времён

Канадское издание TSN включил российского нападающего Павла Буре в символическую сборную лучших игроков «Ванкувер Кэнакс» всех времён.
Посмотреть символическую сборную «Ванкувера» можно в «твиттере» TSN.
«Братья Седин с 1000 набранных очков, у которых были общие хоккейные мозги, и самый быстрый игрок в истории клуба», — такое описание приводит издание первому звену символической сборной с братьями Седин и Павлом Буре на правом фланге атаки.
Павел Буре был задрафтован «Ванкувером» в 1989 году в шестом раунде под общим 113-м номером. За канадский клуб он провёл 7 сезонов, в период с 1991 по 1998 год, после чего выступал в составе «Флорида Пантерз» и «Нью Йорк Рейнджерс». Всего в НХЛ он принял участие в 702 встречах, в которых набрал 779 (437+342) очков и заработал показатель полезности «+42».
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