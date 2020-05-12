Джохансен: хочется играть стабильно, а этого нет. И это очень сильно расстраивает

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен выразил неудовлетворение своим выступлением в нынешнем сезоне, а также пообещал как можно скорее найти свою игру.
«Моя роль в команде заключается в том, чтобы я в каждом матче переигрывал ведущих центрфорвардов соперника. Я сам этого жду. На каждый матч мои партнеры должны выходить, зная, что я закрою моего визави. И я очень расстраиваюсь, когда этого не происходит. Скажу прямо, в этом году это меня выматывает. Такого ощущения у меня не было с детства. Это чувство пожирает меня изнутри. Ребята рассчитывают на меня, у меня большой контракт, а я никак не могу найти свою игру.
Смотрю я на себя и думаю: «Райан, что с тобой? Ты сам не свой». Если ты сам так думаешь, то партнеры говорят: «Райану надо помочь. У него не всё получается. Это не его игра». Хочется играть стабильно, а этого нет. И это очень сильно расстраивает.
Я сказал тренеру, что найду свою игру. Это обязательно случится. Он сможет доверять мне, полагаться на меня, как на ведущего центрфорварда, одного из лучших игроков в команде. В этом моя работа, моя роль, я этого обязательно добьюсь. Я хочу решать исход матчей, стремлюсь к этому. Я должен показать, что мне это по силам.
Что касается возможного обмена, то это не мне решать. Меня беспокоит только одно, только одна мысль заставляет меня нервничать — как бы не подвести партнёров. И это зависит только от меня, ни от кого другого», — приводит слова Джохансена The Athletic.
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