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Яшин и Волченков вошли в символическую команду лучших игроков «Оттавы» всех времён

Яшин и Волченков вошли в символическую команду лучших игроков «Оттавы» всех времён
Хоккей / НХЛ 0

Канадское издание TSN включило российского защитника Антона Волченкова и его соотечественника нападающего Алексея Яшина в символическую сборную лучших игроков «Оттавы Сенаторз» всех времён.

Яшин включен в третье звено нападения вместе с Шоном Макичерном и Марком Стоуном. Волченков вошел в число шести лучших защитников «сенаторов» вместе с Уэйдом Редденом, Кингом Клэнси, Крисом Филлипсом, Эриком Карлссоном и Здено Харой.

Первое звено «Сенаторз» образовали Дэни Хитли, Джейсон Спецца и Даниэль Альфредссон. Во вторую тройку нападения вошли Си Деннени, Франк Найбор и Мариан Госса. Четвёртую тройку составили Магнус Арведссон, Майк Фишер и Крис Нил. Вратарями были выбраны Алек Коннелл и Крэйг Андерсон.

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