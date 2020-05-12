Бурмистров — о «зелёном дерби»: в Уфе совершенно другое отношение, всё видно по трибунам
Форвард «Ак Барса» и экс-игрок «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров поделился мнением о противостоянии команд в «зелёном дерби».
«Сильно ли я изменился за время в Уфе? Не скажу, что сильно. Просто поначалу было тяжело. Я думал, что меня не очень хорошо встретят в Уфе: все-таки «Салават» и «Ак Барс» – принципиальные соперники. Но спасибо уфимским болельщикам, что приняли и отнеслись ко мне очень хорошо.
Когда я играл в «Ак Барсе», мы никогда не относились к «зеленому дерби» как к какому-то суперважному матчу. В Уфе совершенно другое отношение. И в команде, и в городе чувствуется особый настрой. По трибунам сразу всё видно: народ просто жаждет победы именно в этом матче», — цитирует Бурмистрова «Спорт Бизнес Online».
«Салават» — о переходе Бурмистрова в «Ак Барс»: неправильно зелёный?
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