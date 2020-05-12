Капуловский: Ржига — сильный специалист и мотиватор. У него богатый опыт работы

Известный тренер и хоккейный менеджер Владимир Капуловский оценил кандидатуру Милоша Ржиги на должность главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана, а также высказался о совмещении постов.
«Мне посчастливилось поработать вместе с Милошом Ржигой на протяжении пяти лет в таких клубах, как „Химик“, „Спартак“ и „Авангард“. Он сильный специалист и мотиватор. У него богатый опыт работы в КХЛ и Европе. Если ему доверили возглавить сборную Чехии, это что-то значит. Не каждому же дают возможность поработать с национальной командой.
Я считаю, что необязательно разделять должности. В сборной Казахстана собраны практически все хоккеисты из системы «Барыса». На протяжении всего сезона ты работаешь с этими игроками, строишь тактику и тренировочный процесс. Знаешь их лучше всех, ты проживаешь с ними все мелочи. К тому же тебе помогают местные специалисты, которые знают других игроков из ВХЛ и чемпионата Казахстана. Но список качественных хоккеистов, которые могут усилить сборную Казахстана, не такой и большой», — цитирует Капуловского «Шайба.kz».
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