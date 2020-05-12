Бурмистров — о «Салавате»: многие ребята пока не понимают, что происходит в клубе

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о ситуации в своём бывшем клубе – «Салавате Юлаеве».

«Я продолжаю общаться с ребятами. Многие пока не понимают, что происходит в клубе. Много игроков ушли, новых подписаний пока мало. По тренерской перестановке не знаю, что сказать – это дела руководства клуба. Цулыгин мог сплотить коллектив. Давал много свободы игрокам, и игроки ему доверяли.

Что могу сказать о Лямся? Очень хороший, умный специалист. Именно благодаря ему «Салават» не дал «Авангарду» много забить в большинстве, хотя за год до этого нас обыграли именно за счёт этого. Также в минувшем сезоне Лямся работал над игрой в меньшинстве, и мы сильно прибавили в этом компоненте. В целом не могу сказать, что он отвечал только за меньшинство или защиту, Томи подсказывал везде», – цитирует Бурмистрова «Спорт Бизнес Online».