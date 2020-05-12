Голкипер минского «Динамо» Карнаухов может перейти в новокузнецкий «Металлург»
Голкипер минского «Динамо» Михаил Карнаухов может продолжить карьеру в Высшей хоккейной лиге. 26-летний белорусский вратарь попал в сферу интересов новокузнецкого «Металлурга», сообщает «Белорусский хоккей»
Карнаухов в минувшем сезоне КХЛ провёл 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за минское «Динамо» при коэффициенте надёжности 3,57 и 88,0% отражённых бросков. В общей сложности за карьеру в лиге Михаил сыграл 44 матча.
Ранее «Кузня» подписала контракт с голкипером Эдуардом Рейзвихом. Эдуард является воспитанником омского «Авангарда». Последним клубом Рейзвиха в КХЛ была «Сибирь». Всего в лиге он провёл 25 матчей, одержав семь побед при надёжности 3,05 и 89,9% отражённых бросков. В матчах Кубка Гагарина участия не принимал.
Бывший голкипер «Авангарда» Рейзвих продолжит карьеру в «Металлурге» Нк
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