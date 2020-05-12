Козловский — об «Адмирале»: к постоянной смене часовых поясов почти невозможно привыкнуть

Защитник «Спартака» Юрий Козловский поделился впечатлениями от возвращения в систему московского клуба после трёх сезонов в «Югре» и «Адмирале».
«Я очень рад возвращению в «Спартак», которому отдал большую часть своей жизни. Буду стараться доказать, что достоин стабильно играть в первой команде. Работа со Знарком? Про предсезонную подготовку Олега Валерьевича наслышан. Если получится попасть на сборы с первой командой, то я готов к любым трудностям. Не страшусь ничего. Надо просто много работать и доказывать.
Время в «Адмирале? Летать пришлось на самом деле очень много. Могу сказать, что к постоянной смене часовых поясов почти невозможно привыкнуть. Иногда мы летали рейсовыми самолётами, но это было редко. В основном пользовались чартерами», — цитирует Козловского пресс-служба московского клуба.
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