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Бурмистров: не надо открывать зарплаты игроков. Эта информация людям не нужна

Бурмистров: не надо открывать зарплаты игроков. Эт
Бурмистров: не надо открывать зарплаты игроков. Эта информация людям не нужна
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о необходимости раскрытия зарплат игроков КХЛ.

«Думаю, что не надо открывать зарплаты. Эта информация людям не нужна. Болельщики приходят на хоккей, получают удовольствие от игры, а кто сколько зарабатывает… Мы же не знаем, сколько получают юристы и банкиры. Почему кто-то должен знать наши зарплаты?

Не мы задали такой денежный баланс. Спортсмены не виноваты, что нам столько платят. Мы зарабатываем собственным здоровьем. Сложно и пробиться на высший уровень. Посмотрите, сколько ребят заканчивают карьеры во вторых командах. Что они делают потом? В основном тренируют, потому что знали только хоккей и ничему другому не могли уделить внимание», — цитирует Бурмистрова «Спорт Бизнес Online».

Источник: зарплата Бурмистрова в «Ак Барсе» составит 30-35 млн рублей
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