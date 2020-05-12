Бурмистров: не надо открывать зарплаты игроков. Эта информация людям не нужна

Форвард «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением о необходимости раскрытия зарплат игроков КХЛ.

«Думаю, что не надо открывать зарплаты. Эта информация людям не нужна. Болельщики приходят на хоккей, получают удовольствие от игры, а кто сколько зарабатывает… Мы же не знаем, сколько получают юристы и банкиры. Почему кто-то должен знать наши зарплаты?

Не мы задали такой денежный баланс. Спортсмены не виноваты, что нам столько платят. Мы зарабатываем собственным здоровьем. Сложно и пробиться на высший уровень. Посмотрите, сколько ребят заканчивают карьеры во вторых командах. Что они делают потом? В основном тренируют, потому что знали только хоккей и ничему другому не могли уделить внимание», — цитирует Бурмистрова «Спорт Бизнес Online».