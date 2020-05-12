«Автомобилист» продлил на три сезона контракт с Алексеем Василевским

«Автомобилист» заключил новый контракт с защитником Алексеем Василевским, сообщается на официальном сайте уральского клуба. Соглашение рассчитано на три сезона.

Защитник перешёл в “Автомобилист” в 2015 году, за пять лет сыграл за команду из Екатеринбурга 289 матчей, набрав 97 (38+59) очков. В прошедшем сезоне Алексей стал самым результативным защитником команды, набрав 27 (11+16) очков при показателе полезности "+8".



Неоднократно вызывался в юниорские сборные России, в том числе выступал на чемпионатах мира U17 и U18, завоевав в 2011-м бронзовую медаль. Принимал участие в международных турнирах в составе олимпийской сборной, в сезоне-2018/2019 выступал на этапах Евротура в составе сборной России — 3 (1+2) очка в восьми матчах.