Новичок «Йокерита» Пудас — о переходе в КХЛ: был интерес со стороны российских клубов
Защитник «Йокерита» Джонатан Пудас прокомментировал переход в финский клуб КХЛ из шведского «Шеллефтео АИК».
«Был интерес со стороны нескольких российских клубов. Когда стало известно о том, что среди вариантов есть «Йокерит», решение перейти в этот клуб сразу показалось мне правильным. Как со спортивной, так и с точки зрения интересов моей семьи», – цитирует Пудаса пресс-служба финского клуба.
В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». В 52 матчах регулярного чемпионата Джонатан забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Также Пудас дебютировал за национальную команду на этапе Евротура.
Шведский защитник Джонатан Пудас стал игроком «Йокерита»
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