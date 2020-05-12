Новичок «Йокерита» Пудас — о переходе в КХЛ: был интерес со стороны российских клубов

Защитник «Йокерита» Джонатан Пудас прокомментировал переход в финский клуб КХЛ из шведского «Шеллефтео АИК».



«Был интерес со стороны нескольких российских клубов. Когда стало известно о том, что среди вариантов есть «Йокерит», решение перейти в этот клуб сразу показалось мне правильным. Как со спортивной, так и с точки зрения интересов моей семьи», – цитирует Пудаса пресс-служба финского клуба.

В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». В 52 матчах регулярного чемпионата Джонатан забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Также Пудас дебютировал за национальную команду на этапе Евротура.