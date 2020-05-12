Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Новичок «Йокерита» Пудас — о переходе в КХЛ: был интерес со стороны российских клубов

Новичок «Йокерита» Пудас — о переходе в КХЛ: был интерес со стороны российских клубов
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Йокерита» Джонатан Пудас прокомментировал переход в финский клуб КХЛ из шведского «Шеллефтео АИК».

«Был интерес со стороны нескольких российских клубов. Когда стало известно о том, что среди вариантов есть «Йокерит», решение перейти в этот клуб сразу показалось мне правильным. Как со спортивной, так и с точки зрения интересов моей семьи», – цитирует Пудаса пресс-служба финского клуба.

В минувшем сезоне шведский защитник играл на родине за местный «Шеллефтео АИК». В 52 матчах регулярного чемпионата Джонатан забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Также Пудас дебютировал за национальную команду на этапе Евротура.

Шведский защитник Джонатан Пудас стал игроком «Йокерита»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020