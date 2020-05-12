Экс-защитник минского «Динамо» Готовец стал игроком «Авангарда»

«Авангард» заключил контракт с защитником Кириллом Готовцом, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 28-летний защитник играл за минское «Динамо». В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ белорусский защитник забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "-17" и 50 минутах штрафного времени. В среднем за матч Кирилл проводил на льду 18 минут 40 секунд.

В общей сложности за карьеру в КХЛ в активе Готовца 134 матча, в которых он набрал 18 (2+16) очков при полезности "-19" и 78 минутах штрафа. Следующий сезон станет для Кирилла четвёртым в Континентальной хоккейной лиге.