Дорион — об отмене сезона АХЛ: сейчас это вредит «Оттаве» больше всего

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал отмену оставшейся части сезона АХЛ и Кубка Колдера.

«Сейчас это вредит нашей команде больше всего. Мы надеялись, что игроки, составляющие значительную часть будущего «Оттавы», будут участвовать в важных встречах в конце сезона и узнают, что значит далеко продвинуться в плей-офф.



Без сомнения, в этом сезоне за «Бельвиль» выступала наша лучшая группа проспектов за последние годы. Их успех – это ключ к нашей перестройке. Мы хотим поздравить наших игроков, тренеров и персонал «Бельвиля». Они отлично поработали в этом сезоне. Очень жаль болельщиков в Бельвиле, которые разделяли с нами предвкушение от участия команды в Кубке Колдера», – цитирует Дориона Sportsnet.