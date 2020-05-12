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Дорион — об отмене сезона АХЛ: сейчас это вредит «Оттаве» больше всего

Дорион — об отмене сезона АХЛ: сейчас это вредит «Оттаве» больше всего
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал отмену оставшейся части сезона АХЛ и Кубка Колдера.

«Сейчас это вредит нашей команде больше всего. Мы надеялись, что игроки, составляющие значительную часть будущего «Оттавы», будут участвовать в важных встречах в конце сезона и узнают, что значит далеко продвинуться в плей-офф.

Без сомнения, в этом сезоне за «Бельвиль» выступала наша лучшая группа проспектов за последние годы. Их успех – это ключ к нашей перестройке. Мы хотим поздравить наших игроков, тренеров и персонал «Бельвиля». Они отлично поработали в этом сезоне. Очень жаль болельщиков в Бельвиле, которые разделяли с нами предвкушение от участия команды в Кубке Колдера», – цитирует Дориона Sportsnet.

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