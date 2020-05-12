Экс-форвард московского «Динамо» Бойчук продолжит карьеру в Беларуси

Вице-чемпион Беларуси «Шахтёр» заключил контракты с двумя россиянами, сообщается в официальной группе солигорского клуба в соцсети «ВКонтакте». Ряды «горняков» пополнили защитник Артём Лесников и нападающий Дмитрий Бойчук.

Лесников начинал карьеру в «Кристалле» (Электросталь). Также выступал за МВД (Балашиха), «Динамо» (Балашиха), «Рязань», «Дизель» (Пенза). Прошлый сезон отыграл в составе минской «Юности».

Бойчук — воспитанник московских школ ЦСКА и «Динамо», играл в различных российских клубах: «Динамо» (Москва), МВД (Балашиха), «Барс» (Казань), ТХК (Тверь), «Сочи», «Рубин» (Тюмень). Прошлый сезон 24-летний нападающий провёл в ВХЛ в составе «Сарыарки» (Караганда), где отметился 16 (8+8) баллами в 50 матчах регулярного чемпионата. За карьеру в КХЛ Дмитрий сыграл четыре матча за московское «Динамо».