Толчинский: адаптация в КХЛ заняла у меня почти полтора года
Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал об адаптации к хоккею в КХЛ после приезда из Северной Америки.
«Адаптация, по сути дела, заняла у меня почти полтора года, только в прошлом октябре я нашёл свою игру. Возможно, всё прошло бы быстрее, если бы у меня было больше игрового времени. Но в любом случае всё вроде бы позади. В тот момент я ни разу не пожалел, что вернулся в Россию. Были трудности, через которые просто надо было пройти.
Система Никитина? В первый сезон было тяжело, да и я сам неважно играл. На мой второй год в ЦСКА мы с Игорем Валерьевичем очень много беседовали, был разговор, когда он чётко объяснил, что от меня требуется. После этого постепенно всё стало получаться», – цитирует Толчинского Sport24.
Толчинский: ЦСКА не смог предложить ничего сопоставимого с «Авангардом»
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