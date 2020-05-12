Толчинский: адаптация в КХЛ заняла у меня почти полтора года

Форвард «Авангарда» Сергей Толчинский рассказал об адаптации к хоккею в КХЛ после приезда из Северной Америки.



«Адаптация, по сути дела, заняла у меня почти полтора года, только в прошлом октябре я нашёл свою игру. Возможно, всё прошло бы быстрее, если бы у меня было больше игрового времени. Но в любом случае всё вроде бы позади. В тот момент я ни разу не пожалел, что вернулся в Россию. Были трудности, через которые просто надо было пройти.



Система Никитина? В первый сезон было тяжело, да и я сам неважно играл. На мой второй год в ЦСКА мы с Игорем Валерьевичем очень много беседовали, был разговор, когда он чётко объяснил, что от меня требуется. После этого постепенно всё стало получаться», – цитирует Толчинского Sport24.

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