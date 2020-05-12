Тренер «Авангарда» Звягин: дадим Бобкову и Гарипову возможность бороться за место в основе

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин поделился ожиданиями от конкуренции между голкиперами команды Игорем Бобковым и Эмилем Гариповым.
«Мы дадим Игорю и Эмилю возможность бороться за позицию основного вратаря. Если обойдётся без форс-мажоров, то игровое время между ними распределится более равномерно. Многое покажет тренировочный лагерь. Честно говоря, не загадываем, кто из них начнёт сезон в качестве основного голкипера. В Эмиля мы верим. Но на момент прихода Гарипова в команду его проблемы со спиной сделали Бобкова безальтернативным первым номером», — приводят слова Звягина «Известия».
28-летний Гарипов перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2019/2020. В регулярном чемпионате вратарь провёл девять матчей, одержав четыре победы при коэффициенте надёжности 2,08 и отражая 92,3% бросков. В плей-офф российский голкипер дважды выходил на замену. Омский клуб завершил выступление в плей-офф на стадии первого раунда, уступив «Салавату Юлаеву» (2-4).
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