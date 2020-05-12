Генменеджер «Нэшвилла»: Джохансен должен играть лучше, приносить больше пользы
Генеральный менеджер клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о не самой удачной игре нападающего Райана Джохансена. 27-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 записал на свой счёт 36 (14+22) баллов при показателе полезности "-5" и 45 минутах штрафного времени. Годовая зарплата Джохансена составляет $ 8 млн, контракт хоккеиста будет действовать до конца сезона-2024/2025.
«Джохансен должен играть лучше. Он должен найти способ, как приносить больше пользы команде. Ему надо играть результативнее. Я жду от Джохансена большего, как и он сам», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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