Мильштейн: на 95% уверен, что НХЛ доиграет сезон-2019/2020

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн выразил уверенность, что Национальная хоккейная лига примет решение доиграть сезон-2019/2020.
«Я на 95% уверен, что НХЛ доиграет нынешний сезон. Сейчас ситуация выглядит достаточно оптимистично. Пока есть уверенность, что летом команды смогут играть. Но вопрос, в какие сроки и в каком формате будет завершаться турнир. А также не ясно, когда начнётся следующий регулярный чемпионат и как он будет проходить. Но в отношении сезона-2019/2020 я почти не сомневаюсь, что его доиграют.
АХЛ? Завершение сезона в АХЛ уже давно не было ни для кого новостью — в понедельник лишь формально объявили о том, что мы знали и так. Теперь важно, когда и в каком виде лига сможет начать следующий регулярный чемпионат», — цитируют Мильштейна «Известия».
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал, как занимается ремонтом во время паузы в регулярном чемпионате.
- 12 мая 2020
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