Лакросс-гол Свечникова обошёл Овечкина в номинации «Лучший момент сезона» от The Score

Издание The Score опубликовало свою версию трёх самых ярких событий регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.



Самым ярким событием признан дебютный лакросс-гол в истории НХЛ, автором которого стал российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Напомним, через некоторое время россиянин сумел повторить подобный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».



Также в тройку вошёл 700-й гол в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и пять голов за один матч от шведского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада.



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