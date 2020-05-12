Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лакросс-гол Свечникова обошёл Овечкина в номинации «Лучший момент сезона» от The Score

Лакросс-гол Свечникова обошёл Овечкина в номинации «Лучший момент сезона» от The Score
Хоккей / НХЛ 0

Издание The Score опубликовало свою версию трёх самых ярких событий регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.

Самым ярким событием признан дебютный лакросс-гол в истории НХЛ, автором которого стал российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Напомним, через некоторое время россиянин сумел повторить подобный гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».

Также в тройку вошёл 700-й гол в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и пять голов за один матч от шведского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020