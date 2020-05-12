Лакросс-гол Свечникова обошёл Овечкина в номинации «Лучший момент сезона» от The Score
Издание The Score опубликовало свою версию трёх самых ярких событий регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020.
Самым ярким событием признан дебютный лакросс-гол в истории НХЛ, автором которого стал российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников. Напомним, через некоторое время россиянин сумел повторить подобный гол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном аккаунте НХЛ в «Твиттере».
Также в тройку вошёл 700-й гол в карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и пять голов за один матч от шведского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мики Зибанеджада.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
- 12 мая 2020
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
-
14:08
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
07:00
-
06:55
-
06:26
-
02:52
-
02:34
-
00:47
Партнерский контент