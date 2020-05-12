Источник: «Барыс» не вёл переговоров с Ржигой. Главным тренером должен стать Юрий Михайлис
Казахстанский «Барыс» не вёл переговоров с известным тренером Милошем Ржигой, информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Сообщается, что сам Ржига, подтверждая переговоры с клубом из Нур-Султана в общении с прессой, ведёт двойную игру и раскачивает другие команды, чтобы показать заинтересованность к себе.
По имеющейся информации, новым главным тренером «Барыса» наверняка станет Юрий Михайлис, отец нападающего Никиты Михайлиса. Сам Михайлис-младший сейчас ограниченно свободный агент и нового контракта с клубом по-прежнему не подписал.
В сезоне-2019/2020 «Барысом» руководил Андрей Скабелка, не сумевший договориться с клубом о новом контракте. Недавно Скабелка подписал трёхлетний контракт с «Барысом».
Бадюков: Михайлису не нужно гнаться за деньгами, а надо остаться в «Барысе»
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