Миронов: если границы откроют, большинство хоккеистов полетят на море

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о самоизоляции из-за пандемии коронавируса.



«Жалко, что в отпуске ты не можешь никуда уехать, отдохнуть. Не хватает даже просто прогулок по Москве с друзьями, нет возможности встретиться, поболтать, сходить просто даже в ресторан покушать вкусно. Конечно, хотелось бы – пусть это и отпуск – два-три раза в недельку на лёд выходить, в дыр-дыр поиграть, просто в своё удовольствие погонять шайбу. Если границы откроют, большинство ребят полетят на море погреться, восстановиться до конца, отдохнуть», — сказал Миронов пресс-службе ФХР.



Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.