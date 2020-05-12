Миронов: если границы откроют, большинство хоккеистов полетят на море
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Жалко, что в отпуске ты не можешь никуда уехать, отдохнуть. Не хватает даже просто прогулок по Москве с друзьями, нет возможности встретиться, поболтать, сходить просто даже в ресторан покушать вкусно. Конечно, хотелось бы – пусть это и отпуск – два-три раза в недельку на лёд выходить, в дыр-дыр поиграть, просто в своё удовольствие погонять шайбу. Если границы откроют, большинство ребят полетят на море погреться, восстановиться до конца, отдохнуть», — сказал Миронов пресс-службе ФХР.
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
- 12 мая 2020
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
-
14:08
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:32
-
11:10
-
10:45
-
10:25
-
10:00
-
09:35
-
09:06
-
09:00
-
07:00
-
06:55
-
06:26
Партнерский контент