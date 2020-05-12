ХК «Сочи» выкупил контракты вратаря Шикина и защитника Петрова
Хоккейный агент Юрий Николаев сообщил, что хоккейный клуб «Сочи» выкупил контракты голкипера Дмитрия Шикина и защитника Алексея Петрова.
«Контракты Дмитрия Шикина и Алексея Петрова выкуплены хоккейным клубом «Сочи». Мы ищем нашим игрокам новые команды», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
28-летний Шикин в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 принял участие в 26 матчах, одержав 10 побед, из которых две — на ноль. В среднем голкипер отражал 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,61.
37-летний Петров в прошедшем сезоне сыграл в 50 матчах, записав на свой счёт 7 (1+6) баллов при показателе полезности «+3» и 80 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду 15 минут 47 секунд за матч.
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