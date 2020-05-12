Панарин: в «Ак Барсе» я похаживал на тусовки. Может, из-за них перестали ставить в состав

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как развивался в качестве хоккеиста.



«У меня было понимание игры. Ноги-руки можно развить до сумасшедших показателей, но не сообразить, как их использовать. Никого не призываю не работать в зале, но мне кажется, что нужно больше играть в развивающие игры — тот же баскетбол, волейбол, гандбол — и развивать игровое мышление.



У меня была скорость ещё в “Тракторе”. Перешёл в Подольск, там меня начали называть “рыболовом” и “тихоходом”. Я думал: как же так, я был самым скоростным? Наверное, не было фокуса включать ноги, куда-то бежать. Больше обращал внимание на дриблинг. Руки у меня были всегда, броска, правда, не было хорошего — так, какую-то ковырялку кину.



В Казани все условия, только караоке не было на базе, что жалко. Начал вроде неплохо играть, а потом раз-раз — и плохо стал играть. Я был больше свободным художником, на эти роли уже были люди посерьёзнее: Морозов, Зарипов. Команде был нужен игрок, который третье-четвёртое звено закроет.



Я похаживал на какие-то тусовочки в разумных пределах. Есть выходной, куда-то сходишь. До меня доходили слухи, что и поэтому меня перестали ставить, но на самом деле я не знаю. Вернулся в “Витязь” и уже начал серьёзно заниматься хоккеем: начал в зал ходить, тусовки прекратил. На следующий год перешёл в СКА и уже такой ошибки не допустил. После этого четыре года не расслаблялся», — рассказал Панарин в эфире «Инстаграма».



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