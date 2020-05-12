«Барыс» подтвердил, что ведёт переговоры с Фрэттином

Канадский нападающий Мэттью Фрэттин близок к возвращению в «Барыс», информацию о переговорах с игроком подтвердили в клубе.
«Барыс» заинтересован в подписании договора с Фрэттином. Клуб ведёт переговоры», — приводят слова пресс-службы клуба Vesti.kz.
Фрэттин в минувшем сезоне набрал 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф стал самым результативным игроком «Ак Барса», набрав 5 (3+2) очков в четырёх матчах.
Два предыдущих сезона форвард провёл в «Барысе», в составе которого сыграл 106 матчей и набрал 79 (37+42) очков. В общей сложности за карьеру в КХЛ в активе Мэттью 48 заброшенных шайб и 64 результативные передачи в 166 матчах при показателе полезности "+16".
В НХЛ Фрэттин выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс». В лиге провёл 135 матчей, забросил 17 шайб и сделал 18 результативных передач.
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