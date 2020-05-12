«Падение или растяжение не за горами». Панарин рассказал о праздновании голов

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём праздновании голов и поделился мнением о любимой музыке.



«Празднования голов? Наш общий друг так прикалывался, было очень смешно и все стали так делать. Потом я на льду так же сделал. Когда сильные эмоции, нога летит сразу. Думаю, не за горами падение или растяжение.



Сейчас какой-то рэп слушаю, русский в основном. Бучневич всё время недоволен: как можно настроиться под такую песню? Я не большой фанат музыки, предпочтения всё время меняются.



В НХЛ в некоторых клубах играет на арене олдскульная музыка, как 40 лет назад. Если со СКА сравнивать, что в НХЛ то же самое на стадионе. В СКА даже побольше развлекалок, Конь Огонь бегает», — рассказал Панарин в эфире аккаунта «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».

Панарин: хотелось бы ещё поиграть в звене с Шипачёвым, если этот пень не состарится