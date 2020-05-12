«Падение или растяжение не за горами». Панарин рассказал о праздновании голов

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своём праздновании голов и поделился мнением о любимой музыке.
«Празднования голов? Наш общий друг так прикалывался, было очень смешно и все стали так делать. Потом я на льду так же сделал. Когда сильные эмоции, нога летит сразу. Думаю, не за горами падение или растяжение.
Сейчас какой-то рэп слушаю, русский в основном. Бучневич всё время недоволен: как можно настроиться под такую песню? Я не большой фанат музыки, предпочтения всё время меняются.
В НХЛ в некоторых клубах играет на арене олдскульная музыка, как 40 лет назад. Если со СКА сравнивать, что в НХЛ то же самое на стадионе. В СКА даже побольше развлекалок, Конь Огонь бегает», — рассказал Панарин в эфире аккаунта «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».
- 12 мая 2020
-
23:28
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:35
-
21:03
-
20:43
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
-
14:08
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:32
-
11:10