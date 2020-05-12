Скабелка: были скептики, которые считали, что Лисовец будет проситься обратно в Минск

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о белорусских игроках минского «Динамо».
«Какие бы у тебя не были полевые игроки, если у тебя нет надёжного вратаря, то сложно. Потому что он как придает уверенность команде, так и может её вниз потащить. Поэтому одну игру проиграл, две, три… Дальше что? А игрока что говорить? Что готовим вратаря к чемпионату мира? А вы подождите год.
Если ты хочешь результат, ты работаешь в серьёзной лиге. Ты должен ставить задачу побеждать, а не просто участвовать.
Сейчас для белорусских игроков, которые считают, что они не сильно востребованы в минском „Динамо“, вся КХЛ в распоряжении. У вас такой же статус, как у российского игрока. Считаешь, что ты сильнее, пожалуйста.
То, что показал Лисовец. Пришел в Уфу и получил хорошее игровое время. Как и Хенкель в „Ак Барсе“. Хотя были скептики, которые считали, что эти хоккеисты через месяц назад приедут проситься», — цитирует Скабелку «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».
- 12 мая 2020
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