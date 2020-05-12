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Рыспаев — о разнице ВХЛ и КХЛ: на «Номад» приходят как на похороны — родные и близкие

Рыспаев — о разнице ВХЛ и КХЛ: на «Номад» приходят как на похороны — родные и близкие
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеист системы казахстанского «Барыса» Дамир Рыспаев поделился своим мнением о разнице между ВХЛ и КХЛ.

«Мечтает ли хоккеист из ВХЛ попасть в КХЛ? Конечно. Любой игрок мечтает быть в главной команде. Вот смотрите. Мы играем в Нур-Султане. На «Барыс» придёт 10-12 тысяч человек. А на «Номад» — как на похороны: родные и близкие. Когда ты играешь и арена полная, всё классно. А никто не смотрит на тебя, и ты, конечно, понимаешь, куда надо идти, понимаешь, к чему надо идти. В МХЛ такая же ситуация, в ЧРК.

И болельщиков можно понять. Он и на «Барыс» не всегда может пойти посмотреть. У него работа, дети, и идти на «Номад»… То есть даже по психологии можно сказать. Он же пойдёт на что-то лучшее. Так же и мы выбираем лучшее — хотим попасть в «Барыс», — цитируют Рыспаева Vesti.kz.

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