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Панарин: для нас хоккей — дело жизни. А в Северной Америке не забывают о других ценностях

Панарин: для нас хоккей — дело жизни. А в Северной Америке не забывают о других ценностях
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился своим мнением о разнице между российскими и североамериканскими хоккеистами и рассказал о свободном времени на карантине.

«Я рос так, что мне обязательно нужно выигрывать. Канадские и американские игроки НХЛ отличаются тем, что они на себя не столько ответственности возлагают, сколько русские. Для нас хоккей — это дело жизни. А здесь люди не забывают и о других ценностях. У нас же со школы построено, что надо разорвать, умри или добейся. Я не разделяю эту точку зрения.

Мне повезло в этой жизни, удачно купил дом, обставил. В доме легче проживать, чем в квартире. Тем более когда есть деньги на продукты, ты ни о чём не заморачиваешься. Жировая прослойка есть, не надо спешить зарабатывать. Можно что-то почитать, ту же машину помыть. Одно время помешался на фермах. Говорил Алисе: поедем жить на ферму, никаких продуктов не надо будет — коров заведём», — рассказал Панарин в эфире аккаунта «Хоккей В Курсе» в «Инстаграме».

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