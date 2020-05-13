Девушка Панарина показала кольцо на безымянном пальце

Алиса Знарок, девушка российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина показала кольцо на безымянном пальце.

Фото: «Инстаграм» Алисы Знарок.

Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн. До этого он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги. Всего за карьеру в НХЛ россиянин провёл 391 матч, в которых забил 148 голов и сделал 267 результативных передач.

Ранее Издание The New York Post включило Панарина в топ-10 спортивных лиц Нью-Йорка. На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.