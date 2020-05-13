Капитан ХПК Никлас Фриман стал очередным новичком «Йокерита»
Защитник Никлас Фриман подписал контракт с финским «Йокеритом», сообщается на официальном сайте клуба из Хельсинки. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на два сезона.
В минувшем сезоне финский защитник играл на родине за местный ХПК и был капитаном команды. В 58 матчах регулярного чемпионата Никлас забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+-1" и 22 минутах штрафного времени. Также Фриман вызывался в национальную команду на этап Евротура.
Никлас является чемпионом Финляндии 2019 года и бронзовым призёром финского чемпионата — 2017. За карьеру в составе национальной команды Никлас провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Шведский защитник Джонатан Пудас стал игроком «Йокерита»
- 13 мая 2020
-
10:05
-
09:48
-
09:36
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
07:00
-
04:01
-
00:50
-
00:14
- 12 мая 2020
-
23:55
-
23:28
-
22:55
-
22:35
-
22:25
-
22:00
-
21:47
-
21:35
-
21:03
-
20:43
-
20:06
-
19:41
-
19:24
-
18:53
-
18:31
-
18:09
-
17:39
-
17:21
-
16:46
-
16:35
-
16:15
-
15:53
-
15:35
-
15:10
-
14:34
Партнерский контент