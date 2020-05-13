Капитан ХПК Никлас Фриман стал очередным новичком «Йокерита»

Защитник Никлас Фриман подписал контракт с финским «Йокеритом», сообщается на официальном сайте клуба из Хельсинки. 26-летний хоккеист поставил подпись под соглашением на два сезона.

В минувшем сезоне финский защитник играл на родине за местный ХПК и был капитаном команды. В 58 матчах регулярного чемпионата Никлас забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+-1" и 22 минутах штрафного времени. Также Фриман вызывался в национальную команду на этап Евротура.

Никлас является чемпионом Финляндии 2019 года и бронзовым призёром финского чемпионата — 2017. За карьеру в составе национальной команды Никлас провёл девять матчей, не отметившись результативными действиями.