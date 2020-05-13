Источник: НХЛ не даст разрешения Сорокину и Капризову сыграть в этом сезоне НХЛ

Журналист издания Eyes on Isles Майкл Андерсон выразил уверенность, что российский голкипер Илья Сорокин в ближайшее время не заключит контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», так как ждёт окончательного решения НХЛ о возможности сыграть в нынешнем сезоне. При этом практически наверняка в лиге откажут Сорокину в этой возможности.

«Миннесота Уайлд» столкнулась с ситуацией, похожей на ту, в которой находится Илья Сорокин. Их ценный проспект Кирилл Капризов принял решение перебраться в Северную Америку после успешных лет в ЦСКА, где его партнёром по команде был Илья Сорокин. Оба хоккеиста надеются заключить контракт новичка уже в этом сезоне, а не в следующем. Однако, по словам журналиста The Athletic Майкла Руссо, который освещает деятельность «Уайлд», в НХЛ не хотят, чтобы это произошло.

В НХЛ сообщили, что нет ни одного шанса, что Капризову, а заодно и Сорокину, будет позволено подписать контракт на сезон-2019/2020. Все контракты вступят в силу только с сезона-2020/2021. Это ещё не окончательный отказ, однако похоже, что решение уже принято на 99,9%. В любом случае Илья и клуб будут ждать окончательного разрешения вопроса», — полагает Андерсон.