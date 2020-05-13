Тарасова — о музее отца в России: устроила там большое безобразие

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, поделилась мнением об отношении к отцу в России. Она полагает, что тренера Тарасова ценят больше в США, чем в России.

«Он введён в Зал хоккейной славы в Торонто как единственный русский тренер. В России про его музей я даже не хочу говорить — я плакала двое суток после того, как его посетила. И там устроила большое безобразие, чуть ли не с дракой.

Мы с Галей (сестрой. — Прим. «Чемпионата») плакали, видя, как он, опираясь на два костыля, подходил к столу. Тогда 40 минут стоял весь зал. Только это происходило в Америке, а не у себя дома, где его оставили без работы в 54 года», — цитирует Тарасову РБК.