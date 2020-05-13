Кросби — о формате плей-офф: Кубок Стэнли выиграть сложно. И хочется сделать это правильно

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о возможном формате возобновления сезона НХЛ, приостановленного из-за коронавируса.
Инсайдер TSN Даррен Дрегер попросил канадца сделать выбор между сценариями с 24 командами и обычной структурой плей-офф либо турниром на вылет в стиле NCAA.
«Я бы предпочёл формат с участием 24 команд. Есть много факторов, верно? Безопасность игроков – номер один. Если удастся это обеспечить, то хотелось бы сохранить целостность плей-офф в том виде, каким он был в течение долгого времени.
Кубок Стэнли выиграть сложно. И хочется сделать это правильно, то есть выиграть четыре серии до четырёх побед. Это то, что нам знакомо. Да, в такое время мы все открыты для новых идей, форматов и так далее, но хочется надеяться, что нам удастся всё это сохранить», – цитирует Кросби DK Pittsburgh Sports.
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