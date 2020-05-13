Гуляев: в Омске одна из лучших академий в России. Условия не такие, как в «Сибири»

Защитник сборной России U16 Михаил Гуляев рассказал о решении перейти из системы «Сибири» в систему «Авангарда».
«Примерно полтора года назад моему папе и нашему главному тренеру в «Сибири» Виталию Геннадьевичу Черночубу предложили переехать в Омск. Нас из «Сибири» перешло семь человек. Долго думали и вот год назад переехали. Во-первых, я переехал из-за того, что там регион сильнее, а во-вторых, там условия получше, не такие, как в «Сибири». В Омске новая академия, и она одна из лучших в России. Ну и по уральскому региону захотелось поиграть. Он один из лучших в России. Центральный, Москва, а потом уже Урал идёт.
Могу так сказать: «Сибирь-Дальний Восток» – это седьмой уровень, а «Урал-Западная Сибирь» – наверное, 10-й уровень. В «Сибири» мы играли только против одного Новокузнецка, только с ними мы бодались постоянно. А здесь в каждой игре такие зарубы идут, что ужас какой-то. В «Сибири» такого не было. Один Новокузнецк сильный, а с остальными постоянно 10:0. Неинтересно играть. Ни роста, ни развития», — сказал Гуляев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Богуну.
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