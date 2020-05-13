Скабелка: большие проблемы в белорусском хоккее начались, когда начали вводить все лимиты

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка поделился мнением о массовой натурализации в белорусском хоккее.
«Массово — это путь сомнительный и, наверное, в никуда. Точечно, конечно, может быть. Есть позиции, к примеру, вратарская. Когда нет сильной школы или ребята молодые, им нужен какой-то хороший пример в виде иностранного вратаря, который захочет играть. Не тот, которому за 30 и который съездит на один-два чемпионата мира. Если ему будет 26-27 лет, когда вратарь уже сформировался, то это хорошо.
Не все, но большие проблемы в белорусском хоккее начались, когда начали вводить все лимиты. Когда не было лимитов, был интересный чемпионат, люди ходили на матчи. Когда я был тренером в «Гомеле», болельщики с вечера занимали очередь за билетами на плей-офф. Не было никаких ограничений. А сейчас их очень много, каждый год они меняются. Возможно, руководители видят что-то на будущее, но за год какую-то перспективу сложно увидеть, это всё должно работать длинно», — цитирует Скабелку «Прессбол» со ссылкой на «Беларусь 5».
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