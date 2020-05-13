Рундблад: в КХЛ нужно читать игру, а в Америке почти всегда знаешь, куда пойдёт передача
Защитник ХК «Сочи» Давид Рундблад рассказал об отличиях игры в России и Северной Америке.
«Здесь больше пространства, поэтому и игра по-другому складывается. В России она сильно привязана к мастерству исполнителей, и это главное её отличие от североамериканской. В КХЛ нужно читать игру, а в Северной Америке ты почти всегда заранее знаешь, куда пойдёт передача, кто и когда будет на тебя давить.
Каждый год всё больше игроков рассматривают КХЛ как интересный вариант для продолжения карьеры. Может быть, 5-10 лет назад не так много североамериканцев хотели ехать в Россию, но сейчас всё по-другому. У меня никогда не было проблем здесь – ни в Санкт-Петербурге, ни в Сочи», — цитирует Рундблада пресс-служба КХЛ.
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