«Барыс» ждёт ответа от Михайлиса. Клуб сделал ему предложение на улучшенных условиях

Пресс-служба «Барыса» прокомментировала ход переговоров с форвардом Никитой Михайлисом, находящимся в статусе ограниченно свободного агента.

«Клуб сделал Никите Михайлису квалификационное предложение на улучшенных условиях. На данный момент «Барыс» ожидает ответа от игрока», – говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 60 матчей и набрал 32 (17+15) очка, в пяти встречах плей-офф отметился одной результативной передачей. В среднем за матч Михайлис проводил на льду 16 минут.

Cо следующего сезона казахстанцы не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ. До 31 мая Михайлис сможет перейти в другую команду, которая предложит более выгодные условия. За «Барысом» остаётся возможность сохранить игрока, повторив предложение.