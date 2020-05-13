Кицын: ведутся разговоры об одностороннем контракте в КХЛ. Увидим, насколько это реально
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын, установивший в минувшем сезоне бомбардирский рекорд в ВХЛ, заявил, что надеется на возвращение в КХЛ.
«Новокузнецкий «Металлург» предложил мне новый контракт сразу по возвращении с выездной серии. Я попросил у клуба время подумать до середины мая, потому что хочу попробовать найти работу в КХЛ. В «Металлурге» меня поняли и пожелали удачи. Предложение клуба всё ещё в силе, но параллельно я веду переговоры с клубами КХЛ.
Двери в «Кузню» для меня не закрыты, и клуб ждёт моего решения. Мне уже не так мало лет и хочется стабильности. Ведутся разговоры именно об одностороннем контракте в КХЛ. Увидим, насколько это реально», — сказал Кицын в эфире клубного телевидения.
Рекордсмен ВХЛ Кицын — о возвращении в КХЛ: надеюсь, получится найти там работу
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